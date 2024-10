Feuer beim Kochen ausgebrochen – Familie von Balkon gerettet

Im vierten Stock eines Wohnhauses in München bricht am Wochenende ein Feuer aus. Der Fluchtweg ist versperrt, weshalb die Feuerwehr eine vierköpfige Familie mit der Drehleiter rettet.

Eine Familie ist von der Feuerwehr in München mit der Drehleiter vom Balkon aus ihrer Wohnung gerettet worden. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es in dem Wohnhaus im Münchner Osten in der Küche der Familie im vierten Stock. Der Fluchtweg der Familie durch die Wohnung war demnach nicht möglich. Die Feuerwehrkräfte löschten die brennenden Einrichtungsgegenstände in der Küche. Das in Brand geratene Fett war durch Abdecken des Topfes mit einem Deckel bereitserloschen.

Die 29-jährige Mutter und der vierjährige Sohn wurden vom Rettungsdienst zur Abklärung in eine Klinik gebracht. Vater und Tochter fuhren selbst in das Krankenhaus. Ob und wie schwer die Familie verletzt wurde, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht sagen. Kurz vor Ende des Einsatzes erlitt ein Feuerwehrmann einen leichten Schwächeanfall und wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Schadenshöhe und die genaue Brandursache blieben zunächst unklar.

