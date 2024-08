Feuer bei Zwieback-Hersteller Brandt

Zwieback - Brandt - In einer Fabrik des Zwieback-Herstellers Brandt in Landshut brennt es. (Symbolbild) - Foto: picture alliance / Jens-Ulrich Koch/dpa-Zentralbild/dpa

In Niederbayern ist in der Fabrik des Zwieback-Herstellers Brandt ein Feuer ausgebrochen. Verletzte gibt es aber nach ersten Erkenntnissen nicht. Was bisher bekannt ist.

In der Fabrik des Zwiebackherstellers Brandt in Landshut ist ein Feuer ausgebrochen. Es gebe nach jetzigem Stand aber keine Verletzten, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern in Straubing. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches in der Fabrik befunden hätten, sei noch nicht bekannt. Es seien alle nach draußen gebracht worden.

Die Löscharbeiten liefen noch. Aufgrund der Rauchentwicklung seien die Anwohner gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer seit nach bisherigen Erkenntnissen im zweiten Stock des Kartonagelagers entstanden. Im Innenraum dort brenne es lichterloh. Die Ursache für den Brandausbruch sei bislang unklar. Auch zur Schadenshöhe könnten noch keinerlei Angaben gemacht werden.

