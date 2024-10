Feuer auf Baustelle für Kindergarten

Feuerwehr - In einem noch nicht genutzten neuen Kindergarten brach ein Feuer aus. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

Der neue Kindergarten im Landkreis Dachau ist noch nicht einmal fertig - und ist nun bei einem Brand beschädigt worden.

Auf der Baustelle für einen neuen Kindergarten in Erdweg im Landkreis Dachau hat es gebrannt. Am frühen Morgen hätten zwei Passanten Rauch bemerkt und die Feuerwehr verständigt, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand, nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Eine Untersuchung der Kripo ergab, dass Schweißarbeiten, die am Mittwochabend auf der Baustelle ausgeführt worden waren, den Brand verursacht haben.

© dpa-infocom, dpa:241010-930-256975/1