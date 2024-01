Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Oberfranken hat es in der Nacht zu Neujahr gebrannt. Der Landwirt bemerkte in Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels) das Feuer in einem Nebengebäude seines Hofes, wo sich eine Hackschnitzelheizung befand. Das Gebäude brannte vollständig ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

