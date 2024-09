Feststimmung in Aldersbach: Nachwuchs und Kabarett prägen Volksmusiktag

Nachwuchs und Kabarett prägten am Sonntag den Internationalen Volksmusiktag der Reihe Menschen in Europa (MiE) in Aldersbach (Landkreis Passau) . Comedian Martin Frank hat den MiE-Kabarett-Award erhalten.









Das dürfte eine Premiere beim Internationalen Volksmusiktag in Aldersbach (Landkreis Passau) gewesen sein: Der Comedian Martin Frank, der auch für seine Opernstimme bekannt ist, stimmt im Festzelt das berühmte italienische Volkslied „Funiculì Funiculà“ an.



Aber natürlich nicht allein, das Publikum muss schon mitmachen. Und das tut es. Am Ende singt das gesamte Zelt auf italienisch, es wird geklatscht und gelacht.



Der gebürtige Hutthurmer (Landkreis Passau) Frank hat mal wieder gezeigt, wie er binnen Minuten Hunderte Menschen für sich gewinnen kann. Genau wegen Eigenschaften wie dieser ist er dieses Jahr mit dem MiE-Kabarett-Award geehrt worden.



Der 32-Jährige beweist aber auch abgesehen vom Gesang, dass er ein mehr als würdiger Preisträger ist. Er erzählt in der ihm eigenen Art vom Leben in einem Mehrgenerationenhaus, in dem jeder Stockwerkswechsel einer Zeitreise gleicht, und den Unterschieden zwischen Stadt und Land. Auf seine Mutter sei er besonders stolz, weil sie nicht auf einen Enkeltrick reingefallen sei. Die Kurznachricht habe mit „Liebe Mama“ begonnen – „da wusste sie sofort, dass sie nicht von ihren Söhnen ist“.





Krebs: „Du bist ein Leuchtturm der bayerischen Kleinkunst“





Die Laudatio hält der Komiker Wolfgang Krebs, der für seine Imitationen von berühmten bayerischen Politikern wie Markus Söder, Hubert Aiwanger oder Edmund Stoiber bekannt ist. In seiner Rede verzichtet Krebs aber bewusst darauf – „aus Respekt vor Martin“, sagt er. Die beiden kennen sich schon seit vielen Jahren. Deshalb freue sich Krebs besonders, die Laudatio halten zu dürfen.



„Du bist ein Leuchtturm der bayerischen Kleinkunst, die durch dich größer wird“, sagt Krebs zum Preisträger. „Du bringst die Menschen zum Lachen und zum Nachdenken, weil du genau die richtigen Zwischentöne triffst.“ Frank lade bei seinen Auftritten dazu ein, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. „Du führst das bayerische Kabarett in eine neue Ära und stellst dabei immer den Menschen in den Mittelpunkt.“ Und dann sagt Krebs, was wenig später das gesamte Festzelt miterleben darf: „Mit deiner unverwechselbaren Bühnenpräsenz fesselst du die Menschen und animierst sie zum Mitmachen.“





Rahmenbedingungen hätten nicht besser sein können





Beim Internationalen Volksmusiktag, der traditionell auf dem großzügigen Klosterareal in Aldersbach stattfand, hätten die Rahmenbedingungen nicht besser sein können: Das spätsommerliche Kaiserwetter lockte über 4000 Besucher an. Vor Ort begeisterten knapp 500 Musiker und Tänzer aus 14 Ländern auf den unterschiedlichsten Bühnen. Der Volksmusiktag stand unter dem Motto „Meine Heimat – unser Europa“. Ziel der Veranstaltung, die es seit über 20 Jahren gibt, ist es, Menschen durch die verbindende Kraft der Musik zusammenzubringen.



Passaus Landrat Raimund Kneidinger (CSU) hebt in seinem Grußwort hervor, dass Frank im Jahr 2016 den Kulturförderpreis des Landkreises Passau erhalten habe. Das sei gut angelegtes Geld gewesen. „Schon damals stach Frank durch seine Bodenständigkeit und Professionalität heraus“, sagt Kneidinger. „Daran hat sich nichts geändert, er ist immer er selbst geblieben.“





MiE-Volksmusik-Preis Jugend erstmals verliehen





Es ist zwar ein Wettbewerb, aber eine Konkurrenz zwischen den Gruppen soll nicht entstehen: Der MiE-Volksmusik-Preis Jugend ist dieses Jahr erstmals vergeben worden – und war ein voller Erfolg. Ziel ist es, die Nachwuchskünstler zu fördern und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Und das klappte auf beeindruckende Art und Weise. Die drei nominierten Gruppen, die sich in einer Vorauswahl der Jury durchsetzten, begeisterten das Publikum. Am Ende setzte sich die Familienmusik Schenk aus Salzweg (Lkr. Passau) durch. Die Gruppe besteht aus den Schwestern Johanna (18, Gitarre), Magdalena (14, Hackbrett) und Theresa (13, Steirische Harmonika). „Es ist ein richtig gutes Gefühl, den Preis gewonnen zu haben. Damit haben wir nicht gerechnet“, sagten sie im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Jugendgruppe des Trachtenvereins Immergrün aus Lämmersdorf (Lkr. Passau) sowie die Jugendgruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins Lindenthaler-Hebertsfelden (Lkr. Rottal-Inn). „Eigentlich seid ihr alle Sieger“, betonte Veronika Keglmaier, die gemeinsam mit Andreas Samböck und Alois Haydn in der Jury saß.