Festnahme nach Schockanruf

Seniorin am Telefon - Eine Seniorin telefoniert mit ihrem Smartphone. - Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archiv

Mit einem betrügerischen Anruf sollen zwei junge Männer mehrere Zehntausend Euro von einer Seniorin in Unterfranken erbeutet haben. Die beiden Männer wurden kurze Zeit später bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Bamberg gefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Ermittlungsrichter habe Haftbefehl erlassen.

Den Aussagen zufolge hatten die 16 und 19 Jahre alten Männer der 85-jährigen Seniorin am Dienstag am Telefon vorgetäuscht, dass ein enger Verwandter der Seniorin einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution bezahlen müsse, um nicht inhaftiert zu werden. Die Frau habe auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hofheim (Landkreis Haßberge) Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich übergeben.

Die Tatverdächtigen wurden laut Polizei für eine allgemeine Kontrolle der Verkehrspolizei Bamberg auf der A70 angehalten. Dabei fanden die Beamten das Bargeld. Noch vor Ort eingeleitete Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich um die Beute aus dem sogenannten Schockanruf handelt.

