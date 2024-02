Festgesteckt: Tölzer Feuerwehr muss Patient in Notaufnahme von Penisring befreien

Mit „außergewöhnliche Technische Hilfeleistung“ betitelt die Feuerwehr Bad Tölz einen Einsatz in der dortigen Stadtklinik. Ein Mann - genauer gesagt sein bestes Stück - steckte dort fest - in einem Penisring.









Es war am Dienstag um genau 5.24 Uhr, als der Notruf bei der Feuerwehr einging. Es waren die Mitarbeiter der Asklepios-Stadtklinik in der Leitung. Ein Patient würde sich dort in einer prekären Lage befinden, aus der er wohl nur mit schwerem Gerät statt mit einem Skalpell befreit werden könne. Im Detail bedeutete das: In der Klinik war ein Mann vorstellig geworden, dessen bestes Stück in einem Penisring aus dickem Edelstahl feststeckte. „Ich würde schätzen: drei Zentimeter breit und einen halben Zentimeter dick“, sagt Kommandant Thomas Fuchsgruber gegenüber dem Tölzer Kurier.





Penisring mit „größtmöglicher Vorsicht“ aufgeschnitten

Aber der Gerätewart der ehrenamtlichen Feuerwehrler hatte das passenden Tool dabei: Einen Multimaster, mit dem man Holz aber auch Metall schneiden kann. Der Lokalzeitung erklärt der Kommandant dann auch ganz genau, wie die Feuerwehr vorgegangen war: mit „größtmöglicher Vorsicht“ habe man den Ring an zwei Stellen aufgeschnitten, die darunter liegende Haut mit Mullbinden versucht zu schützen. „Gleichzeitig erfolgte eine Wasserkühlung, damit das Metall beim Sägen nicht heiß wurde.“



Eineinhalb Stunden und drei verbrauchte Sägeblätter später war der Mann schließlich aus seiner misslichen Lage befreit. Wobei das ganze noch ein weiteres unerotisches Nachspiel haben könnte: Der Kommandant geht nämlich davon aus, dass die Stadt dem Mann den Einsatz, an dem sechs Mann beteiligt waren, in Rechnung stellen wird.



Übrigens: Zu den Hintergründen, wie der Mann in besagte missliche Lage geraten war, liegen keine Informationen vor.

− lai