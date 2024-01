Festgefroren? Polizei sorgte sich um Schwäne

Schwäne - Schwäne schwimmen in einem Gewässer. - Foto: Boris Roessler/dpa

Gute Nachricht von den Schwänen: Sie haben keine Probleme auf zugefrorenen Gewässern. Das bestätigte ein Experte auch einer besorgten Polizeistreife im Landkreis Rhön-Grabfeld. Diese war am Dienstag von einem Spaziergänger zu einem See in Herbstadt gerufen worden, da es schien, als seien zwei Schwänen festgefroren. Die Polizisten informierten den Experten, der Entwarnung gab.

Schwäne können sich demnach auch noch bei mittleren zweistelligen Minusgraden „selbstständig enteisen“, hieß es in der Polizeimitteilung vom Mittwoch. So dann auch geschehen - einer der vermeintlich hilflosen Schwäne bewegte sich kurz darauf aus dem Eis.

