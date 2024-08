Ferienende im Norden: ADAC erwartet Rückreise-Staus auf Autobahnen

Nach der Reisewelle ist vor der Rückreisewelle: Der ADAC rechnet am Wochenende wieder mit viel Verkehr und Staus auf deutschen Fernstraßen - vor allem wegen des sich nähernden Ferienendes in Teilen Deutschlands und der Niederlande.





In Richtung beliebter Urlaubsziele nehme der Verkehr dagegen ab, teilte der Automobil-Club mit. Allenfalls aus Bayern und Baden-Württemberg sei zu Beginn der dritten Ferienwoche in beiden Ländern noch mit größerem Reiseverkehr in Richtung Berge und Meer zu rechnen.



Lesen Sie auch: Kuss-Verbot und Sonderangebot für Bußgelder: Kaum bekannte Verkehrsregeln in Urlaubsländern



Wie schon in den vergangenen Wochen rieten die ADAC-Experten dazu, nach Möglichkeit nicht zwischen Freitagnachmittag und Sonntag die Rückfahrt aus dem Urlaub anzutreten. Wer flexibel sei, habe etwa am Dienstag oder Mittwoch die besten Chancen, größere Staus zu vermeiden, hieß es.





Lange Wartezeiten wegen Grenzkontrollen

Unabhängig davon müssen Autofahrerinnen und Autofahrer wegen anhaltender Grenzkontrollen mit Wartezeiten von bis zu 60 Minuten rechnen. Das gelte auch für Fahrten nach Frankreich, das wegen Olympia an den Grenzübergängen nach Deutschland noch bis zum 11. August verstärkt kontrolliert.

− dpa