Ferienende, Ausflugswetter: Aber ruhig auf den Straßen

Die Osterferien gehen zu Ende, überall perfektes Wetter - da sind Staus vorprogrammiert. Doch dieses Wochenende ist es anders.

Ferienende, Ausflugswetter - trotzdem hat am Sonntag zunächst wenig Verkehr auf Bayerns Straßen geherrscht. Für den letzten Sonntag der Osterferien sei es „unglaublich ruhig“ auf den Straßen geblieben, sagte ein Sprecher der Verkehrsmeldestelle beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim am frühen Abend. „Es ist so gut wie nichts los.“

Auch am Samstag war es auf den Straßen im Freistaat trotz schönen Wetters und erwarteter Urlaubsrückreisen vergleichsweise entspannt zugegangen. Nur auf der A3 und der A6 kam es laut Polizei zu kleineren Staus. Auch zu etwaigen Wartezeiten an der bayerischen Grenze zu Österreich lagen keine Meldungen vor.

Der ADAC hatte am Freitag in einer Stauprognose mitgeteilt, dass es am Wochenende auf Deutschlands Autobahnen „lebhaft zugehen“ werde. Die größten Behinderungen erwartete der Automobilclub am Samstag- und Sonntagnachmittag. Weil in acht Bundesländern - darunter Bayern - die Osterferien endeten, kehrten viele Reisende aus ihrem Urlaub zurück.

