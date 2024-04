Ferienende, Ausflugswette, aber „sehr ruhig“ auf den Straßen

Die Osterferien gehen zu Ende, überall perfektes Wetter - da sind Staus vorprogrammiert. Doch dieses Wochenende ist es anders.

Ferienende, Ausflugswetter - trotzdem hat am Sonntag zunächst wenig Verkehr auf Bayerns Straßen geherrscht. „Für einen Sonntag ist es relativ ruhig, um nicht zu sagen: sehr ruhig“, sagte ein Sprecher der Verkehrsmeldestelle beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim.

Auch am Samstag war es auf den Straßen im Freistaat trotz schönen Wetters und erwarteter Urlaubsrückreisen vergleichsweise entspannt zugegangen. Nur auf der A3 und der A6 kam es laut Polizei zu kleineren Staus. Auch zu langen Wartezeiten an der bayerischen Grenze zu Österreich lagen keine Meldungen vor.

Der ADAC hatte am Freitag in einer Stauprognose mitgeteilt, dass es am Wochenende auf Deutschlands Autobahnen „lebhaft zugehen“ werde. Die größten Behinderungen erwartete der Automobilclub demnach am Samstag- und Sonntagnachmittag. Weil in acht Bundesländern - darunter Bayern - die Osterferien enden, kehren viele Reisende von ihrem Urlaub zurück.

Das schöne Wetter lockte allerdings viele Motorradfahrer auf die Straßen. Es gab diverse Unfälle mit Bikern, ein 21-Jähriger starb im schwäbischen Aindling (Landkreis Aichach-Friedberg), als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

