Ferien verlängert: Schulschwänzer am Flughafen erwischt

Luftverkehr - Eine Passagiermaschine startet von einem Flughafen. - Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat am Flughafen Memmingen zehn Eltern erwischt, die ihren Urlaub mit Kindern illegal verlängert haben. Nach Polizeiangaben griffen die Beamten am Montag Familien mit insgesamt 14 Kindern auf, die keine Schulbefreiung für den ersten Tag nach den Faschingsferien hatten. Die Eltern erwarte nun eine Anzeige nach dem Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie müssten mit einer Geldstrafe rechnen.

© dpa-infocom, dpa:230228-99-771802/2