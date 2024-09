Feldhäcksler brennt bei Ernte aus - sechsstelliger Schaden

Erst bemerkt der Landwirt Rauch, dann steht sein Feldhäcksler in Flammen. Die Maschine ist hinüber, der Schaden immens.

Ein Feldhäcksler ist während der Maisernte in Taufkirchen im Landkreis München in Flammen aufgegangen. Der entstandene Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Der 43-jährige Fahrer habe während seiner Arbeit am Samstag Rauch aus dem Motorraum bemerkt. Nur kurz darauf stand die Maschine in Flammen und brannte aus.

Der Mann rettete sich unverletzt. Die Polizei sicherte den Feldhäcksler für die Ermittlungen zu der bislang noch unklaren Brandursache. Brandstiftung wird bislang ausgeschlossen.

