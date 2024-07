Feld-Labyrinth zeigt Wickie mit Wikingerschiff

Sich verlaufen gehört dazu: Am Ammersee öffnet in Kürze wieder ein Feldlabyrinth die Pforten.

Irren im Grünen: In Utting am Ammersee eröffnet in Kürze wieder das alljährliche Feld-Labyrinth Ex Ornamentis. Das Pflanzenfeld zeigt zum 50-jährigen Jubiläum von Wickie das typische Wikingerschiff mit Wickie und seinem Vater Halvar. Corinne und Uli Ernst bieten seit 1999 jedes Jahr ein Pflanzenlabyrinth zu verschiedenen Themen.

2022 etwa mähten sie wenige Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges eine Weltkarte mit Friedenstaube in die Landschaft, im vergangenen Jahr war es ein Motiv zu 100 Jahre Disney, 2017 das Porträt von Martin Luther zu 500 Jahre Reformation.

An die zwei Meter hoch sollen die grünen Wände aus Sonnenblumen, Hanf, Mais, wilde Malve, Zierkürbisse und Bohnen sein, wenn das Labyrinth am 17. Juli für Besucher öffnet, wie Corinne Ernst sagte. Bis Ende September werden Hunderte Besucher erwartet.

Zum Labyrinth gehört auch ein Suchspiel. Hanfpflanzen gehören auch zum Bewuchs - jedoch keine, die unter das neue Cannabis-Gesetz fallen, wie Corinne Ernst sagt. Man setze auf hochwachsende Sorten.

„Man kommt immer sicher wieder heraus“

Man könne sich verlaufen - das gehöre dazu, sagt sie. Aber: „Man kommt immer sicher wieder heraus.“ Letztlich stoße man auf den „Bilderrahmen“ - den Weg um das Bild, der zum Ausgang leite.

In Zusammenarbeit mit Studenten der Fakultät für Geoinformation von der Hochschule München haben die Ernsts den Irrgarten erarbeitet. Die angehenden Vermessungsingenieure halfen beim Einzeichen des Bildes. „Ein Trick ist, dass wir das Bild einzeichnen, bevor das Pflanzenwachstum beginnt. Wir müssen dann die Zeichnung wiederfinden und heraus mähen.“

Das überdimensionale Bild hat eine Fläche von rund 18 000 Quadratmetern und besteht aus etwa 365 000 Pflanzen. Die Saatmischung wurde im Mai ausgebracht. Die Wege, die in die Pflanzenmischung hinein gemäht wurden, sind mit Stroh bestreut. Einige farbige Flächen in Blau und Weiß wurden mit eingefärbten Holz-Hackschnitzeln ausgestreut. Alle Wege zusammen sind dieses Jahr etwa 3,4 Kilometer lang.

