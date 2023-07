Ein Feld in Oberfranken ist auf mehreren Hundert Metern in Flammen aufgegangen. Die Polizei evakuierte am Donnerstag vorsorglich Häuser in der Ortschaft Lettenreuth, die zur Gemeinde Michelau (Landkreis Lichtenfeld) gehört. «Es ist noch nicht ganz klar, wohin das Feuer läuft», sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr war mit vielen Kräften im Einsatz. Unterstützt wurden sie von einem Polizeihubschrauber, der aus der Luft Wasser abwerfen sollte.

