Beim Landesparteitag der bayerischen FDP ist es überraschend zu einer Gegenkandidatur um die Position des Landeschefs gekommen. Albert Duin trat am Samstag in Amberg gegen den Amtsinhaber Martin Hagen an. Davor hatte sich bereits die Aussprache der Partei nach der verlorenen Landtagswahl deutlich länger als geplant hingezogen. Dabei war deutliche Kritik an der Ampel-Koalition und der Spitze der Bundespartei, teils aber auch der Landespartei laut geworden.

© dpa-infocom, dpa:231111-99-910556/3