FDP gibt Volksbegehren gegen XXL-Landtag auf

München. Die Bayern-FDP will das Volksbegehren zur Verkleinerung des Landtags nicht weiter verfolgen. Das sagte der Chef der Bayern-FDP, Martin Hagen, der Mediengruppe Bayern. Die FDP hatte vor anderthalb Jahren begonnen, Unterschriften zu sammeln, nachdem Versuche, die Abgeordnetenzahl zu verkleinern, an den übrigen Landtagsfraktionen gescheitert war.



Bei der Landtagswahl vor zwei Monaten war die Zahl der Abgeordneten von 205 auf 203 zurückgegangen. Die Befürchtungen, der Landtag würde sich durch Überhang- und Ausgleichsmandate zu einem XXL-Landtag aufblähen, hätten sich fürs Erste nicht bestätigt, so Hagen, die Dringlichkeit sei damit nicht mehr gegeben. Die Verringerung der Zahl der Stimmkreise bleibe aber politisches Ziel der FDP, so Hagen.



Die FDP selbst verpasste bei der letzten Landtagswahl den Wiedereinzug.