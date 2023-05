FCN-Kapitän Schindler fällt mit Knieverletzung lange aus

1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern - Der Nürnberger Christopher Schindler wird vom Platz getragen. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Der 1. FC Nürnberg muss die Endphase des Abstiegskampfes in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Kapitän Christopher Schindler bestreiten. Der 33 Jahre alte Abwehrspieler verletzte sich am Sonntag beim 3:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern schwer am Knie. Schindler hat sich das hintere Kreuzband gerissen und erlitt zudem eine Teilruptur des Außenbandes, wie der «Club» nach genauen Untersuchungen im Krankenhaus mitteilte.

«Die Verletzung ist für uns extrem bitter. Gerade jetzt zum Ende der Saison. Für uns bedeutet das, noch mehr zusammenzurücken und den Ausfall als Mannschaft zu kompensieren. Auch diesem erneuten Widerstand werden wir trotzen», äußerte Sportvorstand und Trainer Dieter Hecking in einer Vereinsmitteilung.

Schindler hatte sich in der zweiten Spielhälfte beim Stand von 3:1 für den «Club» bei einem Zusammenprall verletzt. Er konnte mit dem Bein nicht mehr auftreten und musste mit einer Trage abtransportiert werden. Der Routinier wird im Normalfall monatelang ausfallen. Schindler ist Stammspieler und Leistungsträger im FCN-Team. Der «Club» ist auf Platz 14 drei Spieltage vor Saisonschluss noch nicht gerettet. Die Franken liegen vier Punkte vor dem Relegationsrang.

