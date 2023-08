FCN-Coach Fiél warnt vor Pokal-Gegner Oberneuland

Cristian Fiel - Der Nürnberger Trainer Cristian Fiel steht vor Spielbeginn auf dem Platz. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Trainer Cristian Fiél hat die Spieler des 1. FC Nürnberg vor der ersten Runde im DFB-Pokal gewarnt, den kommenden Gegner zu unterschätzen. In einem Spiel im Pokal könne alles passieren, sagte der 43-Jährige zwei Tage vor der Partie beim Fünftligisten FC Oberneuland am Samstag (15.30 Uhr).

«Wir tun gut daran, dieses Spiel hochkonzentriert anzugehen und alles dafür zu tun, in die nächste Runde einzuziehen», sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten. Außenseiter Oberneuland könne in dieser Partie «viel, viel gewinnen», ergänzte er. «Wenn uns das nicht bewusst ist, dass der Gegner so auf den Platz geht und dass wir 100 Prozent brauchen, dann können wir Probleme bekommen. Ist das nicht der Fall, kommen wir in die nächste Runde.»

Der «Club» hatte es in der vergangenen Saison bis ins Viertelfinale geschafft und war dort gegen den VfB Stuttgart ausgeschieden.

