FCA-Coach Thorup warnt vor Zufriedenheit: „Nie zurücklehnen“

Der neue Trainer Jess Thorup hat mit dem FC Augsburg einen starken Start hingelegt. Zufrieden gibt sich der Däne vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim aber nicht. Ganz im Gegenteil.

Trotz des starken Starts mit sieben Punkten aus drei Spielen hat der neue Trainer Jess Thorup die Profis des FC Augsburg gewarnt. „Jetzt haben wir sieben Punkte aus drei Spielen, das ist okay. Aber, um ganz ehrlich zu sein, bin ich nicht zufrieden“, sagte der Däne vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wir sollten uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, jetzt ist alles gut. Das war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber es ist immer noch viel Arbeit zu tun.“

Nach der Trennung von Enrico Maaßen hat der 53-Jährige die Mannschaft vorerst im Tabellenmittelfeld der Fußball-Bundesliga stabilisiert. Doch gerade die Gegentore stören den Coach. „Wir haben immer mindestens ein Gegentor bekommen. Da müssen wir jetzt aufmerksam sein, ein bisschen mehr den Fokus auf die Defensive legen“, sagte Thorup. Mit den sieben Punkten sei er zwar schon zufrieden, gab er schließlich zu. „Aber wir werden uns nie zurücklehnen.“

