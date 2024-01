FCA-Coach Thorup warnt vor Fehleinschätzung der Bayern

Der Zeitpunkt für den FC Augsburg scheint günstig, die großen Bayern ein weiteres Mal daheim zu besiegen. Trainer Thorup hat jedoch einen eigenen Blick auf die Münchner.

Augsburgs Trainer Jess Thorup möchte vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern nichts davon hören, dass der deutsche Fußball-Meister gerade nicht in Topform ist und zu einem guten Zeitpunkt in die ausverkaufte WWK Arena kommt. Der 53 Jahre alte Däne hatte die Münchner am Mittwochabend in der Allianz Arena beim 1:0 gegen Union Berlin beobachtet und sich selbst ein Bild gemacht.

„Die Bayern sind stark. Sie wissen genau, was sie brauchen, um Spiele zu gewinnen. Da muss bei uns jeder einzelne Spieler, aber auch die ganze Mannschaft eine Topleistung bringen, um Punkte zu holen“, sagte Thorup. Der FCA konnte die letzten beiden Bundesliga-Heimspiele gegen den deutschen Rekordmeister überraschend mit 2:1 und 1:0 gewinnen.

Thorup hat nicht das Gefühl, dass die Bayern verunsichert seien und in München Unruhe herrsche. „Ich weiß, beim FC Bayern ist es manchmal nicht genug, nur zu gewinnen. Die müssen auch 2:0, 3:0, 4:0 gewinnen und überragend spielen. Aber ich als Trainer kann sehen, was Bayern macht“, sagte Thorup. Das Spiel gegen Union hätten die Münchner völlig kontrolliert. „Wir müssen aufpassen zu sagen, das ist kein guter Zeitpunkt, da gibt es Probleme. Für mich nicht, überhaupt nicht“, sagte der FCA-Coach.

Nach dem Auswärtssieg in Mönchengladbach können die Augsburger allerdings selbstbewusst die Münchner empfangen. Mittelfeldspieler Niklas Dorsch ist nach seiner Sperre und nach der Rückkehr ins Training wieder eine Option für die Startelf.

© dpa-infocom, dpa:240125-99-750094/3