FCA-Coach Thorup traurig: „Es gibt keine zweite Chance“

Der FC Augsburg ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Die Enttäuschung sitzt bei Spielern und Verantwortlichen tief.

Trainer Jess Thorup vom FC Augsburg hat sich nach dem Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals entschuldigt. „Wir sind draußen, es gibt keine zweite Chance und das tut mir echt leid“, sagte der dänische Coach nach dem 0:1 beim Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart. „Es war das Ziel vom Verein, so weit wie möglich zu kommen. Aber das ist jetzt nicht mehr drin.“

Der FCA kam zwar gut ins Spiel, geriet aber noch in der ersten Halbzeit vom Kurs ab, nachdem Frank Onyeka einen Klärungsversuch misslang und Deniz Undav für die Stuttgarter traf (30. Minute). „Man darf ihm da aber kein Vorwurf machen“, nahm Augsburgs Angreifer Phillip Tietz seinen Mitspieler in Schutz.

In der Liga geht es für die bayerischen Schwaben am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auswärts beim FSV Mainz 05 weiter. Die Hauptaufgabe liege nun darin, endlich wieder mehr Torchancen herauszuspielen, sagte Marius Wolf. „Uns fehlt vielleicht die Zielstrebigkeit, so ein bisschen fehlen die Abläufe“, sagte der 29-Jährige. „Den guten Lauf in der Bundesliga wollen wir trotzdem mitnehmen.“ Vor der Niederlage in Stuttgart blieb der FCA viermal nacheinander ungeschlagen und arbeitete sich dadurch ins Mittelfeld der Tabelle.

