FCA-Coach Maaßen lobt BVB-Trainer: «Klare Idee von Fußball»

Nach Meinung von Augsburgs Trainers Enrico Maaßen hat Edin Terzic enormen Anteil am Bundesliga-Erfolg von Borussia Dortmund in dieser Saison. «Er ist ein sehr empathischer Typ, der sehr viel mit den Jungs redet. Er hat eine klare Idee von Fußball und eine gute Mentalität, die er auch den Jungs mitgibt», lobte Maaßen seinen ehemaligen Kollegen vor dem brisanten Aufeinandertreffen an diesem Sonntag (17.30 Uhr).

Mit einem Heimsieg gegen den BVB hätten die Augsburger den Klassenerhalt endgültig sicher. Für Dortmund wäre - sofern die Münchner am Samstag gegen Leipzig gewinnen - das Titelrennen gelaufen. «Momentan ruht der Kontakt. Wir haben beide aktuell gut zu tun», scherzte Maaßen.

Die Fußball-Trainer kennen sich bestens aus der Zeit in Dortmund. Maaßen hatte vor seinem Wechsel nach Augsburg zwei Jahre die zweite Mannschaft der Borussen trainiert. «Edin war für mich in Dortmund immer der Ansprechpartner. Wenn wir uns jetzt sehen, haben wir einen sehr innigen und ehrlichen Austausch», berichtete der 39-Jährige.

