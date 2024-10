FC Bayern will Tabellenführung in Frankfurt behaupten

Wie reagiert der FC Bayern auf seine erste Saison-Niederlage? Im Topspiel beim direkten Verfolger Eintracht Frankfurt geht es auch um Platz eins. Trainer Kompany fordert: Aufstehen und gewinnen.

Der FC Bayern München will unbedingt als Bundesliga-Tabellenführer in die nächste Länderspielpause gehen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister muss dafür am Sonntag (17.30 Uhr) im Topspiel beim direkten Verfolger Eintracht Frankfurt bestehen. Die Hessen liegen nur einen Punkt hinter dem Team von Trainer Vincent Kompany. In der vergangenen Saison verloren die Münchner noch unter Thomas Tuchel mit 1:5 in Frankfurt.

Nach der ersten Saisonniederlage in der Champions League beim 0:1 in England gegen Aston Villa will Kompany mit seiner Mannschaft sofort wieder in die Erfolgsspur zurück. „Na klar, wenn du verloren hast, musst du einfach aufstehen und das nächste Spiel wieder gewinnen“, sagte der Belgier. Von seinem riskanten Spielstil wird er nicht abrücken.

Die Bayern müssen gegen die formstarken Frankfurter allerdings den Ausfall von Jamal Musiala verkraften. Der 21-Jährige fällt mit Beschwerden am Hüftgelenk aus. Musiala wird auch der deutschen Nationalmannschaft in den beiden Nations-League-Spielen auswärts gegen Bosnien-Herzegowina und danach in München gegen die Niederlande fehlen.

