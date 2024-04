FC Bayern will Reaktion nach BVB-Pleite zeigen

Der FC Bayern will sich nach der Pleite gegen Borussia Dortmund mit einem Auswärtssieg für die Champions League in Schwung bringen. Wichtige Stars fehlen.

Der FC Bayern hat nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund eine Reaktion in der Fußball-Bundesliga angekündigt. Man sollte genügend Wut im Bauch haben, um die Dinge zumindest kurzzeitig wieder geradezurücken, sagte Trainer Thomas Tuchel vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim. Gegen Heidenheim fehlen Nationaltorhüter Manuel Neuer, Kingsley Coman, Leroy Sané, Aleksandar Pavlovic und Noussair Mazraoui.

In der Bundesliga-Tabelle haben die Münchner 13 Punkte Rückstand auf den designierten deutschen Meister Bayer Leverkusen. Doch auch ohne realistische Chance auf den Titel ist das Spiel in Heidenheim enorm wichtig: Mit einem Sieg gegen den Aufsteiger wollen sich die Münchner für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag beim FC Arsenal in Schwung bringen. Ob Neuer, Sané und Co. in London mit dabei sein können, ist offen.

© dpa-infocom, dpa:240405-99-575009/3