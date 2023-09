FC Bayern vor Wiesn-Besuch gegen Bochum: Augsburg will Sieg

FC Augsburg - VfL Bochum - Bochums Kevin Stoeger (l) und Augsburgs Niklas Dorsch. - Foto: Kolbert-Press/Christian Kolbert/dpa

Nach dem 4:3 gegen Manchester United in der Champions League wollen die Bayern auch in der Bundesliga einen Heimsieg bejubeln. Der FC Augsburg ist gegen ebenfalls noch sieglose Mainzer gefordert.

Der FC Bayern München strebt zum Abschluss seiner Heimspiel-Woche während des Oktoberfestes einen weiteren Sieg an. Drei Tage nach dem 4:3 gegen Manchester United in der Champions League ist am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga der VfL Bochum in der Allianz Arena zu Gast. Trotz der klaren Favoritenrolle des deutschen Meisters fordert Trainer Thomas Tuchel «höchsten Respekt vor dem Gegner und der Aufgabe». Bei einem Sieg könnten die Münchner Profis am Sonntag beim traditionellen Wiesn-Besuch des FC Bayern dann im Bierzelt auf einen gelungenen Saisonstart anstoßen.

Ebenfalls am Samstag (15:30 Uhr) empfängt der FC Augsburg den FSV Mainz 05. Beide Mannschaften sind nach vier Partien noch sieglos. «Es geht darum, dass wir von Anfang an zeigen, wer dieses Spiel gewinnen will. Wir spielen zu Hause», sagte Augsburgs Trainer Enrico Maaßen. Für Augsburgs neuen Stammtorwart Finn Dahmen ist es ein besonderes Spiel. Der 25-Jährige trifft erstmals nach seinem Wechsel im Sommer auf seinen Ex-Club.

