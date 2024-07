FC Bayern verpflichtet schwedische Nationalspielerin

Julia Zigiotti Olme läuft künftig für die Bayern-Frauen in der Bundesliga auf. Die Schwedin kommt mit klaren Zielen aus England.

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat die international erfahrene schwedische Nationalspielerin Julia Zigiotti Olme verpflichtet. Die 26 Jahre alte Mittelfeldspielerin kommt vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Sie hat beim Frauen-Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben.

„Ich möchte dem Team in Zukunft helfen, weiter an seiner Erfolgsgeschichte zu schreiben, Titel zu gewinnen und in der Champions League möglichst weit zu kommen“, äußert Zigiotti Olme in der Vereinsmitteilung: „Mein Ziel ist es, die Mannschaft mit meinen Stärken, die allen voran in der Defensivarbeit liegen, zu unterstützen.“ Bislang bestritt sie 32 Länderspiele und wurde mit Schwedens Auswahl Dritte bei der Weltmeisterschaft 2019.

© dpa-infocom, dpa:240730-930-188523/1