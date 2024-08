FC Bayern verlängert mit Stürmerin Damnjanovic

Jovana Damnjanovic und der FC Bayern, das passt. Für keinen anderen Club würde die Stürmerin lieber spielen. Folgerichtig kommt der neue Vertrag.

Bayern Münchens Fußballerinnen können weiter auf Jovana Damnjanovic setzen. Die serbische Nationalspielerin verlängerte zum vierten Mal ihren Vertrag und unterschrieb für drei weitere Jahre bis 30. Juni 2027, wie der deutsche Meister mitteilte. Seit 2017 spielt Damnjanovic für den FCB und ist damit nach Sydney Lohmann die dienstälteste Spielerin des Clubs.

In sieben Jahren lief die 29-Jährige bisher in 139 Pflichtspielen für die Münchnerinnen auf und erzielte 55 Tore. In der abgelaufenen Spielzeit traf die Stürmerin in 21 Partien achtmal. „Für mich gibt es keinen anderen Verein, für den ich lieber spielen würde“, sagte Damnjanovic.

