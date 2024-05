Die schwedische Fußball-Nationalspielerin Linda Sembrant wird auch in der kommenden Saison für den deutschen Meister FC Bayern München anlaufen. Nachdem die 37-Jährige im Winter vom Bundesligisten zunächst ein halbes Jahr von Juventus Turin ausgeliehen worden war, hat sie sich nun bis 2025 vertraglich an die Bayern gebunden. Das teilte der Münchner Verein am Sonntag mit.

