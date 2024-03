FC Bayern verlängert mit Fußball-Nationalspielerin Lohmann

Nationalspielerin Lohmann hat Angebote, den FC Bayern zu verlassen. Doch sie entscheidet sich für eine Vertragsverlängerung. Der Verein ist stolz darauf.

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Fußball-Nationalspielerin Sydney Lohmann um zwei Jahre bis Juni 2026 verlängert. Das gab der deutsche Meister am Samstag nach dem 5:0 in der Bundesliga gegen Aufsteiger RB Leipzig bekannt. „Der FC Bayern ist für mich Heimat. Ich fühle mich dem Verein sehr verbunden, es war eine Herzensentscheidung“, sagte die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin in der Mitteilung.

Die in Bad Honnef geborene Sportlerin war in der Jugend zu den Münchnerinnen gekommen und dort zur Leistungsträgerin und Nationalspielerin geworden. „Sydneys Vertragsverlängerung ist für uns von sehr großer Bedeutung“, unterstrich Bianca Rech, die Abteilungsleiterin der FC Bayern Frauen. „Sydney hat viel Energie und ist eine sehr schnelle und dynamische Spielerin. Sie kann für besondere Momente auf dem Platz sorgen und ist mit ihrer Art Fußball zu spielen in der Lage, eine ganze Mannschaft mitzureißen.“

Trainer Alexander Straus räumte ein, dass ein Verbleib Lohmanns in Bayern nicht gesichert war. „Sydney hatte einige andere Optionen, aber sie liebt den Verein, die Stadt und das Team“, sagte der Norweger.“ Zwischen ihr und dem FC Bayern besteht ein tiefes gegenseitiges Vertrauen und wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit über die nächsten zwei Jahre fortzusetzen.“

© dpa-infocom, dpa:240316-99-361619/2