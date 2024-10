FC Bayern tritt in Mainz an - Nürnberg in Hoffenheim

Rekordsieger FC Bayern München muss in der 2. Runde des DFB-Pokals bei einem Bundesliga-Kontrahenten antreten. Der 1. FC Nürnberg aus der 2. Bundesliga hat ebenfalls einiges vor.

Auf dem Weg zum ersten DFB-Pokalsieg seit 2020 muss der FC Bayern München auswärts bestehen. In der zweiten Runde tritt das Team von Trainer Vincent Kompany am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) beim Bundesliga-Kontrahenten 1. FSV Mainz 05 an. Dort müssen sich die Münchner auf womöglich schwierige Platzverhältnisse einstellen. Zum Auftakt des Wettbewerbs hatte sich der Rekord-Pokalsieger aus München beim Zweitligisten SSV Ulm mit 4:0 durchgesetzt.

Der 1. FC Nürnberg um Trainer Miroslav Klose hat einiges vor. Die Franken sind zwar Außenseiter, wollen aber bei Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) weiterkommen. Man wolle richtig für Furore sorgen, kündigte Klose an. Der DFB-Pokal ist auch finanziell lukrativ. Auf 1,5 Millionen Euro würden sich alleine die Prämien-Einnahmen des Zweitligisten im Falle des Einzugs in das Achtelfinale erhöhen.

