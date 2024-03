FC Bayern-Torhüter Manuel Neuer und seine Regensburger Handballerin sind Eltern geworden

FC Bayern Torhüter Manuel Neuer und seine Ehefrau Anika (23) sind Eltern geworden: Laut übereinstimmenden Medienberichten brachte die Regensburger Handballerin am Donnerstag Sohn Luca zur Welt.









Der Kleine kam demnach am Donnerstag, 14. März gegen Mittag zur Welt. Das Paar sei selbstverständlich überglücklich, teilte Manuel seinem Freundeskreis laut „Bunte“ mit. Mutter und Baby gehe es gut, schrieb die Bild.



Der Bayern-Torhüter und die Handballerin (früher: Anika Bissel), die in der zweiten Liga beim ESV Regensburg spielt, hatten im Herbst 2023 heimlich am Tegernsee geheiratet. Etwa zur selben Zeit gab es bereits Gerüchte über eine Schwangerschaft, weil die Handballerin in der laufenden Saison noch kein einziges Spiel für die Regensburger bestritten hatte. Für Manuel Neuer ist es die zweite Ehe, er ließ sich im Jahr 2020 von seiner ersten Frau Nina (29) scheiden.

