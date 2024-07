FC Bayern startet unter Kompany - „Gefühl für die Jungs“

Vincent Kompany trainiert erstmals die Stars des FC Bayern. Die EM-Teilnehmer sind noch im Urlaub, ein Neuzugang ist aber dabei. Kompany verrät, worauf es ihm besonders ankommt.

Gestenreich wendete sich Vincent Kompany zu Beginn seiner ersten Trainingseinheit an die wenigen Bayern-Stars - nach dem kurzen Beifall ging es für Serge Gnabry, Leon Goretzka & Co. an die nächsten Aufgaben. Der neue Coach des entthronten deutschen Fußball-Serienmeisters hat einen Mini-Kader zum Start in die Vorbereitung erstmals schwitzen lassen.

Kompany und die „Bussinessprache“

Schon 20 Minuten vor dem offiziellen Trainingsbeginn stand der Mini-Kader um Hiroki Ito als einzigen Neuzugang zum Aufwärmprogramm auf dem Rasen. Kompany der bei wolkenverhangenem Münchner Himmel eine rote Kappe trug, schaute da noch weitestgehend zu. Später gab er sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, von ihm zur „Businesssprache“ erklärt, Kommandos. Wiederholt nutzte er seine Pfeife.

Man müsse von Anfang an spüren, „dass es eine neue Saison ist und dass die Mentalität sofort da ist“, forderte Kompany im Club-TV. „Wir müssen den Fokus darauf legen, wieder ganz nach oben zu kommen. Der Kader muss 100-prozentig diesen Fokus und die Intensität haben, um jetzt wieder erfolgreich zu sein.“ Das ist auch das Ziel der Bosse, die mehr Konkurrenzkampf im Kader wollen.

EM-Teilnehmer kommen erst später

Die EM-Teilnehmer um den bis zum Finale beschäftigten Harry Kane werden erst in den kommenden Wochen einsteigen. Alle haben drei Wochen Urlaub. Erst nach der Südkorea-Reise vom 31. Juli bis 5. August wird Kompany also den Kader zusammen haben.

Auch Mittelfeldspieler João Palhinha (FC Fulham) und Flügelspieler Michael Olise (Crystal Palace) als weitere Zugänge sind noch nicht dabei. Für das Duo und Ito haben die Münchner rund 125 Millionen Euro Ablöse ausgegeben.

Erstes Spiel gegen 27:0-Gegner

„Es ist für mich wichtig, ein Gefühl für die Jungs zu bekommen“, sagt der 38-jährige Kompany. Flankiert von seinen Assistenten posierte er für das obligatorische Foto. Insgesamt waren fast so viele Trainer und Betreuer in roten T-Shirts auf dem Rasen wie Profis in dunkler Trainingskleidung.

Die Münchner hatten den Belgier Ende Mai als Nachfolger von Thomas Tuchel verpflichtet. Über zehn Millionen Euro Ablöse müssen die Bayern an den Premier-League-Absteiger Burnley bezahlen. Kompany hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Drei Jahre - so lange war zuletzt Pep Guardiola Trainer beim FC Bayern

Montag geht's ins Trainingslager

Nach dem Anfang in München steht von Montag bis Mittwoch ein Trainingslager am Tegernsee an. Dort findet zum Abschluss auch das erste Spiel unter Kompany statt - gegen den unterklassigen und im Vorjahr mit 27:0 besiegten FC Rottach-Egern an.

Pflichtspielstart bei Zweitliga-Aufsteiger

Am 28. Juli absolviert der FC Bayern ein Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Düren. Danach folgen die ersten richtigen Tests in zwei Partien in Seoul und London gegen Tottenham Hotspur. Den Pflichtspielauftakt bestreiten die Bayern am 16. August im DFB-Pokal auswärts bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.

„Ich möchte sichergehen, dass der Trainingsauftakt gut über die Bühne geht und die Saisonvorbereitung nach Plan verläuft“, sagte Kompany. Nur die erste halbe Stunde der Auftakt-Einheit am Mittwoch war für Medien offen. Das erste öffentliche Training findet am Samstag statt.

