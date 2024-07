FC Bayern startet Trainingslager am Tegernsee

Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund schauen zu, als Vincent Kompany die Stars des FC Bayern erstmals am Tegernsee trainieren lässt. Die Premiere gibt es am Mittwoch.

Der FC Bayern München ist in sein Trainingslager am Tegernsee gestartet. Vor rund 2000 Zuschauer im verregneten Rottach-Egern absolvierten Serge Gnabry, Leon Goretzka & Co. die erste Einheit des kurzen Trips in die Alpenidylle. Bis zum Mittwoch trainiert der deutsche Fußball-Rekordmeister dort. Bei der Auftakt-Einheit schauten auch Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zu.

Premiere am Mittwoch

Am Mittwoch steht für den neuen Cheftrainer Vincent Kompany dort auch das erste Spiel mit den Münchnern an. Dann geht es gegen unterklassigen FC Rottach-Egern, der im Vorjahr mit 27:0 bezwungen worden war. Das erste Pflichtspiel für Kompany, der nach dem Training am Montag lange Autogramme schrieb, findet am 16. August im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm statt.

Einige Urlauber

Aktuell fehlen noch viele Topstars im Münchner Kader. Bei der Südkorea-Reise vom 31. Juli an soll das Gros des Kaders dabei sein. Auf diesen Trip wird unter anderem Torjäger Harry Kane verzichten, der mit England im EM-Finale stand.

Ähnlich ist die Lage beim Kanadier Alphonso Davies und den zwei Franzosen Kingsley Coman und Dayot Upamecano, die in den Halbfinals von Copa América und EM gestanden hatten. Auch sie haben noch Urlaub.

