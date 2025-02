FC Bayern startet mit knappem Sieg in Leipzig in Rückrunde

Am 13. Spieltag in der Frauen-Bundesliga empfängt RB Leipzig den FC Bayern München. Ein frühes Tor reicht dem deutschen Meister, um punktgleich mit dem Liga-Spitzenreiter zu bleiben.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind mit einem Pflichtsieg in die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Das Team von Trainer Alexander Straus setzte sich bei RB Leipzig knapp mit 1:0 (1:0) durch. Damit bleibt der Titelverteidiger punktgleich mit Spitzenreiter Eintracht Frankfurt, hat aber das schlechtere Torverhältnis.

Magdalena Eriksson erzielte in der 11. Minute das einzige Tor der Partie für die Münchnerinnen, die auf die verletzte englische Europameisterin Georgia Stanway und Sarah Zadrazil verzichten mussten. Bei Leipzig sah die für die verletzte Sandra Starke in die Startelf gerutschte Französin Lou-Ann Joly in der Nachspielzeit die Rote Karte. Das Team aus Sachsen rutschte nach der sechsten Saisonniederlage auf den achten Platz ab.

Die Frankfurterinnen hatten am Freitag einen 3:2-Erfolg gegen Verfolger Bayer Leverkusen vorgelegt. Der VfL Wolfsburg tritt erst am Montag gegen Carl Zeiss Jena an.

