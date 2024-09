FC Bayern startet in besondere Champions-League-Saison

Die Champions-League-Hymne erklingt wieder. Der FC Bayern empfängt Dinamo Zagreb zum ersten Spiel der neuen Saison. Es wird in einem neuen Format gespielt - und es lockt ein ganz großes Ziel.

Der FC Bayern München startet am Dienstag (21.00 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Dinamo Zagreb in die Champions-League-Saison. Es ist eine besondere Spielzeit für die Bayern, denn das Finale findet am 31. Mai 2025 im eigenen Stadion statt. Zudem wird in einem neuen Format gespielt: Die acht Vorrundengruppen mit jeweils vier Teams wurden abgeschafft. Stattdessen gibt es jetzt eine Liga mit 36 Mannschaften.

Mit einem Heimsieg wollen die Münchner den Grundstein für eine erfolgreiche Vorrunde legen. Weitere Gegner auf dem Weg in die K.o.-Runde sind Aston Villa, der FC Barcelona, Benfica Lissabon, Paris Saint-Germain, Schachtar Donezk, Feyenoord Rotterdam und Slovan Bratislava. Speziell ist der Königsklassen-Abend in der Allianz Arena sicher auch für Coach Vincent Kompany. Der 38-Jährige feiert gegen Zagreb sein Champions-League-Debüt als Trainer.

