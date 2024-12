FC Bayern reist nach Mainz - Augsburg gegen Doublesieger

Auf Harry Kane muss der FC Bayern weiter verzichten. Die Münchner wollen gegen Mainz dennoch den nächsten Sieg. Der FC Augsburg empfängt Meister und Pokalsieger Leverkusen.

Der FC Bayern will seinen Jahresendspurt erfolgreich gestalten. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 an und kann ihre Ungeschlagenserie in der Fußball-Bundesliga fortsetzen.

Die verletzungsgeplagten Münchner müssen noch auf Stürmer Harry Kane nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel verzichten. Am nächsten Freitag zuhause gegen RB Leipzig soll der englische Nationalspieler aber wieder auflaufen.

Der FC Augsburg bekommt es am Samstag (15.30 Uhr) mit Doublegewinner Bayer Leverkusen zu tun. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup will auch gegen Xabi Alonsos Meistertruppe ihre Heimstärke unter Beweis stellen. 14 von 16 Zählern in der Bundesliga holten die Augsburger zuhause.

© dpa-infocom, dpa:241214-930-317471/1