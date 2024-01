FC Bayern nach Leverkusens Sieg unter Siegeszwang

Nach dem Last-Minute-Sieg von Bayer Leverkusen ist der FC Bayern München gegen Bremen besonders gefordert. Augsburg tritt in Gladbach an.

Der FC Bayern München steht am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Fernduell mit Bayer Leverkusen um die Tabellenspitze unter Druck. Nach dem mitreißenden 3:2 der Werkself bei RB Leipzig beträgt der Rückstand des deutschen Fußball-Rekordmeisters vor dem eigenen Spiel gegen Werder Bremen sieben Punkte.

Trainer Thomas Tuchel stimmte sein Team nach dem 3:0 gegen Hoffenheim in dieser Woche in einem Trainingslager in Portugal auf den Bundesliga-Klassiker gegen die Hanseaten ein. Es sei Zeit, die guten Trainingsleistungen auch konstant in Spielen auf den Platz zu bringen, sagte Tuchel. Sollte sein Team gegen Bremen gewinnen, könnte es am Mittwoch im Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin durch einen weiteren Sieg bis auf einen Zähler an Leverkusen heranrücken.

Der FC Augsburg muss eine Woche vor dem Derby gegen die Bayern auswärts ran. Vor dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei dem Team von Borussia Mönchengladbach, gegen das es zum Saisonstart ein 4:4-Spektakel gab, hegt Trainer Jess Thorup einen Wunsch. Seine Mannschaft müsse zeigen, dass man auch auswärts gegen einen starken Gegner punkten könne, sagte der Däne.

