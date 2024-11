FC Bayern München gegen Benfica Lissabon unter Druck

Im neuen Ligaformat der Champions League muss der FC Bayern nach dem Fehlstart mit Platz 23 gegen Benfica Lissabon gewinnen. Der Kapitän will daheim ans 9:2 gegen Dinamo Zagreb anknüpfen.

Der FC Bayern München muss am Mittwoch (21.00 Uhr) im Heimspiel gegen Benfica Lissabon eine erste Drucksituation in der Champions League bestehen. Nach den Auswärtsniederlagen gegen Aston Villa und den FC Barcelona belegt der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga vor dem vierten Vorrundenspiel nur Platz 23 im neuen Ligaformat der Königsklasse.

Das Ziel, sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren, wofür mindestens Platz acht nötig wäre, ist damit aktuell weit entfernt. Für Trainer Vincent Kompany ist es trotzdem noch kein entscheidendes Vorrundenspiel. „Es geht gegen Benfica nicht darum, in der Champions League zu bleiben oder auszuscheiden“, sagte der Belgier. Die Vereine auf den Plätzen neun bis 24 können sich noch über eine zusätzliche K.o.-Runde für das Achtelfinale qualifizieren.

Kapitän Manuel Neuer setzt gegen Portugals Rekordmeister auf die Heimstärke. Er will mit seiner Mannschaft an den 9:2-Auftakterfolg gegen Dinamo Zagreb anzuknüpfen. Kompany kann personell weitgehend aus dem Vollen schöpfen, wie sich am Dienstag beim Training zeigte. Ein besonderes Spiel ist es für die beiden Portugiesen im Münchner Kader, Neuzugang João Palhinha und Raphael Guerreiro.

