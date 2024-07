FC Bayern künftig ohne Spielmacher Francisco

Double-Gewinner FC Bayern geht ohne Spielmacher Sylvain Francisco in die neue Saison. Ein Basketball-Talent wird verliehen.

München (dpa/lby) - Die Basketballer des FC Bayern München verlieren nach nur einer Saison Spielmacher Sylvain Francisco. Wie der deutsche Double-Gewinner mitteilte, wechselt der 26-jährige Franzose zum litauischen Rekordmeister Zalgiris Kaunas. Der Euroleague-Konkurrent der Münchner löste Francisco demnach für eine Ablöse aus seinem Vertrag aus.

Der Aufbauspieler, vor einem Jahr aus Griechenland gekommen, war nach dem Pokalsieg des FC Bayern gegen Ulm zum wertvollsten Spieler des Endspiels gewählt worden. In den Bundesliga-Playoffs hatte er wegen einer Knieverletzung aber nur zwei Kurzeinsätze.

Die Bayern brauchen einen neuen Spielmacher

Zuvor hatten die Münchner die Trennung von Nelson Weidemann und Niklas Wimberg bekanntgegeben, deren Verträge ausliefen. Aufbauspieler Weidemann (25) war 2016 zum Nachwuchs der Münchner gestoßen. Er wechselt nun zu ratiopharm Ulm. Flügelspieler Wimberg (28) spielte zwei Jahre für den FC Bayern. Er wird künftig für die Veolia Towers Hamburg antreten. Es sind die ersten beiden offiziellen Spieler-Abgänge des FC Bayern für die neue Saison.

Zugleich verleihen die Münchner Aufbauspieler Martin Kalu (19) für zunächst eine Saison an die Löwen Braunschweig. Er soll dort Spielpraxis in der Bundesliga sammeln. Der Vertrag des U20-Nationalspielers in München ist noch bis zum Sommer 2027 gültig.

