FC Bayern kann im Topspiel gegen Leipzig vorlegen

Münchens Leroy Sané in Aktion. Die Bayern sind am Samstag im Topspiel gegen RB Leipzig gefordert.

Tabellenführer FC Bayern München kann im Kampf um die deutsche Meisterschaft wieder vorlegen und Kontrahent Borussia Dortmund unter Druck setzen. Die Münchner empfangen am Samstag (18.30 Uhr) im Topspiel der Fußball-Bundesliga RB Leipzig. Die Bayern können somit am vorletzten Spieltag im Titelduell mit einem Heimsieg den Abstand auf Dortmund zumindest für eine Nacht auf vier Punkte vergrößern. Der BVB spielt erst am Sonntag (17.30 Uhr) auswärts gegen den FC Augsburg.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel kann bei der kniffligen Aufgabe gegen den Pokalfinalisten aus Leipzig auch auf Torwart Yann Sommer zurückgreifen, der nach einem Magen-Darm-Infekt wieder trainierte. Allerdings fehlen dem Tabellenführer neben den Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernández weiterhin Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting und Alphonso Davies. Am letzten Spieltag in einer Woche gastieren die Bayern in Köln. Dortmund empfängt dann Mainz.

