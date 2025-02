FC Bayern im Viertelfinale gegen Rekordsieger Lyon

Die Fußballerinnen des FC Bayern ziehen ein Hammerlos. Die Münchnerinnen treffen im Viertelfinale der Champions League auf die Rekordsiegerinnen der Königsklasse.

Die Fußballerinnen des FC Bayern treffen im Viertelfinale der Champions League auf Rekordsieger Olympique Lyon. Das ergab die Auslosung in Nyon in der Schweiz. Das Hinspiel am Campus der Münchnerinnen findet am 18. oder 19. März statt, das Rückspiel in Lyon am 26./27. März. Die genaue Terminierung steht noch nicht fest. In einem Halbfinale würden die Münchnerinnen auf Real Madrid oder den FC Arsenal treffen.

„Es sind nur noch Spitzenmannschaften übrig“, sagte Bayern-Trainer Alexander Straus nach der Auslosung. Lyon als achtmaliger Titelträger verfüge über eine „wirklich hohe individuelle“ Klasse. „Sie sind ein physisch starkes Team, ein sehr erfahrenes Team.“

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg eventuell im Finale

Straus sieht aber im Tagesgeschäft einen Vorteil für seine Mannschaft. „Unsere Liga ist schwerer jede Woche als es in Frankreich ist“, sagte der Norweger, der in der Defensive von Lyon Schwächen erkannt hat.

Der VfL Wolfsburg wiederum bekommt es mit Titelverteidiger FC Barcelona zu tun. Die beiden deutschen Teams könnten frühestens im Finale am 24. Mai in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon aufeinandertreffen. Die beiden weiteren Viertelfinal-Partien lauten Real Madrid - FC Arsenal und Manchester City - FC Chelsea.

Für den deutschen Fußball ist schon der Einzug beider Teams in das Viertelfinale ein Erfolg. In der vergangenen Saison waren die Niedersächsinnen noch vor der Gruppenphase gescheitert, der FC Bayern schaffte nicht den Sprung in die K.o.-Phase.

