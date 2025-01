FC Bayern holt Basketball-Weltmeister Hollatz

Der FC Bayern bessert personell nach. Weltmeister Justus Hollatz kommt aus der Türkei. Viel gespielt hat der Point Guard zuletzt aber nicht.

Die Basketballer des FC Bayern haben Nationalspieler Justus Hollatz (23) verpflichtet. Wie die Münchner mitteilten, kommt der Spielmacher vom türkischen Euroleague-Teilnehmer Efes Istanbul. Der Vertrag des Point Guards ist über das Saisonende hinaus bis zum Sommer 2028 gültig.

„Wir sehen ihn als weiteren wichtigen Baustein für die langfristige Entwicklung unseres Teams mit den besten deutschen Nationalspielern außerhalb der NBA an“, sagte Bayern-Sportdirektor Dragan Tarlac.

Hollatz und Herbert: Weltmeister 2023

Der gebürtige Hamburger Hollatz spielte zwischen 2018 und 2022 bei den Hamburg Towers und wechselte dann ins Ausland. Nach Stationen in Spanien, Slowenien sowie in der Türkei kommt Hollatz nun zurück nach Deutschland.

Der Aufbauspieler gehörte 2023 zum deutschen Team, das unter dem damaligen Nationaltrainer und heutigen Bayern-Coach Gordon Herbert sensationell die Weltmeisterschaft gewann.

Hollatz kann in dieser Saison aufgrund der Wechselregularien nicht mehr in der Euroleague eingesetzt werden. Er trainierte bereits am Donnerstag erstmals in der Münchner Heimstätte und trägt künftig die Nummer 21.

„Bayern München ist eine Weltmarke, sie zu repräsentieren, fühlt sich gut an. Mein Ziel ist ganz klar, Titel zu gewinnen, mich als Spieler weiterzuentwickeln und dem Team Sachen zu geben, die es vielleicht noch braucht“, erklärte Hollatz. „Ich komme jetzt aus einer Situation, in der ich weniger gespielt habe. Deswegen steht jetzt spielen im Vordergrund, also mich ins Team zu integrieren und in der BBL anzugreifen.“

