FC Bayern gastiert mit Rückkehrer Sané in Kiel

Holstein Kiel? Da war doch was? Genau, vor drei Jahren schied der große FC Bayern gegen den damaligen Zweitligisten sensationell im DFB-Pokal aus. Beim Wiedersehen geht es um Bundesliga-Punkte.

Der FC Bayern München tritt nach der Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga als großer Favorit beim noch punktlosen Aufsteiger Holstein Kiel an. Das erklärte Ziel von Trainer Vincent Kompany ist es, am Samstag (18.30 Uhr) auch das dritte Saisonspiel erfolgreich zu gestalten. „Wir haben das Spiel in Kiel mit ganz viel Respekt vor dem Gegner vorbereitet. Aber wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen“, sagte Kompany.

Vor dem Start in die Champions League mit dem Heimspiel gegen Dinamo Zagreb am kommenden Dienstag kehrt Leroy Sané in den Kader des Rekordmeisters zurück. Der Nationalspieler hat sein Aufbautraining nach der Leisten-Operation im Anschluss an die Europameisterschaft im Sommer abgeschlossen und zuletzt auch wieder mit dem Team trainiert. „Er ist dabei“, kündigte Kompany an. Ob Sané auch gleich wieder zum Einsatz kommt, ließ der Trainer vorab offen.

FC Augsburg spielt erst am Sonntag

Die Bayern wollen im Holstein-Stadion keine böse Überraschung erleben wie Anfang 2021. Damals schieden sie in Kiel bei Kälte und Schneefall im DFB-Pokal gegen den damaligen Zweitligisten aus. „Es war ein Pokalspiel, im Winter, bei schwierigen Bedingungen. Aber das ist lange her. Jetzt geht es in der Bundesliga gegen Kiel“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. Das Pokal-Aus werde nicht mehr sehr in den Köpfen der Spieler sein.

Der FC Augsburg empfängt erst am Sonntag (15.30 Uhr) im Duell zweier noch siegloser Mannschaft den FC St. Pauli. Nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Jess Thorup soll dann vor den eigenen Fans der erste Saisonsieg bejubelt werden.

