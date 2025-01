FC Bayern freut sich auf spannendes Vorrunden-Finale

Der FC Bayern hat das direkte Achtelfinal-Ticket in der Champions League nicht mehr in der eigenen Hand. Die Münchner müssen ihr eigenes Spiel gewinnen - und auf Schützenhilfe hoffen.

Der FC Bayern München darf am letzten Spieltag der Vorrunde in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) weiter auf das Achtelfinal-Ticket hoffen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister muss dafür aber am letzten Spieltag als Tabellen-15. durch einen Sieg gegen Slovan Bratislava und mit Schützenhilfe noch an insgesamt sieben Teams vorbeiziehen.

Kompany: Das Format macht Statistikern Spaß

Dieses Format mache Statistikern sicher Spaß, sagte Trainer Vincent Kompany. Auch er selbst habe viel gerechnet und wisse, was alles passieren müsse.

Weitaus wahrscheinlicher als der direkte Achtelfinal-Einzug ist der Umweg über die Playoffs Mitte Februar. Wenn man die Champions League gewinnen wolle, müsse man eh jeden schlagen, sagte Thomas Müller. Er freue sich im Fall der Fälle auch auf die Playoff-Spiele.

Trainer Kompany plant für die Partie mit Torhüter Manuel Neuer. Der Keeper fehlte im Abschlusstraining, soll aber spielen können.

