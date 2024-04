FC Bayern empfängt Köln mit Fokus auf Arsenal

Bayern München spielt gegen Köln, ist in Gedanken aber bereits beim Champions-League-Rückspiel gegen Arsenal. Herschenken wollen die Münchner die Partie gegen den FC aber aus einem guten Grund nicht.

Vor dem kniffligen Viertelfinal-Rückspiel der Champions League will sich der FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga Schwung holen für das Entscheidungsmatch gegen den FC Arsenal. Vier Tage vor dem zweiten und entscheidenden Duell mit den Engländern empfangen die Bayern den 1. FC Köln.

Dabei will Trainer Thomas Tuchel unter anderem testen, wer den gegen Arsenal gesperrten Außenverteidiger Alphonso Davis ersetzen könnte. Die beiden Kandidaten sind Raphael Guerreiro und Noussair Mazraoui. Auch Stürmer Leroy Sane wird angeschlagen gegen die Domstädter aussetzen. Er wird für die Königsklasse geschont. Darüberhinaus darf Coach Tuchel wegen einer Gelb-Sperre nicht auf der Bank sitzen.

Den Meistertitel haben die Münchner längst abgehakt. Sie wollen durch einen Erfolg gegen Köln aber immerhin verhindern, dass Spitzenreiter Bayer Leverkusen ohne eigenes Zutun den ersten Meistertitel fix macht. Die Leverkusener sind erst am Sonntag gegen Werder Bremen an der Reihe und können spätestens dann mit einem eigenen Erfolg in der Bundesliga auch rechnerisch alles klarmachen. Tuchel kündigte schon an, sich das Match nicht live im Fernsehen anzugucken. Er schaut zu dem Zeitpunkt die Arsenal-Partie gegen Aston Villa. Bei den Bayern steht eben schon am Wochenende vor allem die Champions League im Fokus.

