FC Bayern empfängt im Kracher Bayer Leverkusen

Jamal Musiala will mit dem FC Bayern nach Berlin.

Der FC Bayern gewann letztmals 2020 den DFB-Pokal - im Endspiel gegen Bayer Leverkusen. Im Achtelfinale kommt es zur Neuauflage. Jahn Regensburg empfängt ebenfalls einen Champions-League-Starter.

Rekordsieger FC Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals im Topspiel auf Doublegewinner Bayer Leverkusen. Das ergab die Auslosung in der ARD durch den als EM-Saxophonist bekanntgewordenen André Schnura und DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Damit kommt es in der Runde der letzten 16 Mannschaften zwischen dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga und dem deutschen Meister sowie Cupverteidiger zur Neuauflage des Pokal-Finales von 2020, das die Bayern gewonnen hatten. Es war der bislang letzte DFB-Pokal-Triumph der Münchner.

„Das ist natürlich das Spiel der Spiele in dieser Pokal-Runde“, meinte Völler. „Ich glaube, auch Bayern ist nicht so happy über dieses Los, weil es ein Duell auf Augenhöhe ist.“

Der FC Augsburg muss im Achtelfinale beim starken Zweitligisten Karlsruher SC antreten. Der Tabellenletzte der 2. Bundesliga, der SSV Jahn Regensburg, empfängt indes Champions-League-Starter VfB Stuttgart.

Die Achtelfinale werden am 3. und 4. Dezember ausgetragen. Das Finale findet am 24. Mai 2025 traditionell in Berlin statt.

