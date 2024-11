FC Bayern bezieht neues Büro in Shanghai

Der FC Bayern versucht, „am Puls der Fans“ zu sein. Weltweit. In Shanghai sind die Münchner schon länger vertreten. Nun beziehen sie neue Räumlichkeiten. Der Nachbar ist ein langjähriger Partner.

Bei einem bayerischen Frühstück hat der FC Bayern in Shanghai ein neues Büro bezogen. Die Münchner sind künftig im selben Gebäude wie der langjährige Partner Adidas vertreten. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister aus München mit. Die offizielle Eröffnung nahm Bayern-Finanzvorstand Michael Diederich vor.

2014 hatten die Münchner bereits in New York ein Büro eröffnet, 2017 kam Shanghai als zweites Auslandsbüro offiziell hinzu. 2022 eröffneten die Münchner auch in Bangkok eine Zweigstelle.

„Der FC Bayern hat seine Wurzeln in München und Bayern – aber wir wollen auch für alle Fans auf der ganzen Welt nah- und erlebbar sein. Daher freuen wir uns, dass für unseren Club mit diesem Umzug eine neue Zeitrechnung in Shanghai beginnt“, erklärte Diederich.

Der FC Bayern will am „Puls der Fans“ sein

Shanghai sei für den FC Bayern „ein wichtiger Standort, um mit den Millionen Fans in der ganzen Region in unmittelbarem Kontakt zu stehen. Wir wollen wissen, was die Menschen in ihrer jeweiligen Heimat bewegt, was sie sich vom FC Bayern erwarten, und daher sind wir froh, mit unseren Mitarbeitenden vor Ort am Puls der Fans zu sein.“

Der FC Bayern gab im Rahmen der Einweihung der neuen Räumlichkeiten auch eine neue Partnerschaft im Jugendfußball in Wuhan bekannt. „Durch unsere enge Zusammenarbeit und räumliche Nähe können wir vor allem den Juniorenfußball in China fördern und Chancen in diesem wichtigen Markt besser nutzen“, meinte Adidas-Boss Björn Gulden. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach besitzt wie auch Audi und die Allianz jeweils 8,33 Prozent an der FC Bayern München AG.

© dpa-infocom, dpa:241115-930-290119/1