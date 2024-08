FC Bayern bestreitet Generalprobe in Unterhaching

Es ist der letzte Test des FC Bayern vor dem Pflichtspielauftakt. In Unterhaching treffen die Münchner auf die WSG Tirol. Wer darf ran?

Der FC Bayern bestreitet seine Generalprobe vor dem Pflichtspielstart am Dienstag (18.00 Uhr) gegen die WSG Tirol. Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft im Sportpark Unterhaching auf den österreichischen Bundesligisten aus Wattens. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ist anschließend am Freitag in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm gefordert.

In der vergangenen Saison blamierten sich die noch von Thomas Tuchel betreuten Bayern, als sie schon in der 2. Runde am 1. FC Saarbrücken scheiterten. Die Münchner starten dann am 25. August beim VfL Wolfsburg in die neue Bundesligasaison.

