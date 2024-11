FC Bayern bestreitet erneut Testspiel mit RB Salzburg

Für den FC Bayern steht zum Jahresanfang ein Testspiel gegen Salzburg an. Es ist das nächste Duell nach einer ganzen Reihe von Aufeinandertreffen.

Der FC Bayern München bestreitet kurz nach dem Jahreswechsel ein Testspiel gegen den FC Red Bull Salzburg. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, tritt er am 6. Januar 2025 (18.00 Uhr) beim 17-maligen österreichischen Meister an.

Beide Clubs absolvierten bereits in der Winterpause vor zwei Jahren ein Vorbereitungsspiel gegeneinander. Damals trennte man sich in einer unterhaltsamen Partie am FC Bayern Campus mit 4:4.

Die zwei Mannschaften trafen auch schon in der Champions League aufeinander. In der Saison 2020/21 gewannen die Münchner beide Duelle in der Gruppenphase, ein Jahr darauf setzte sich der FC Bayern im Achtelfinale des Wettbewerbs durch.

